Visite guidée de Moncontour Hôtel de ville Moncontour
mardi 4 août 2026 · Hôtel de ville · Moncontour
Informations pratiques
Moncontour
Visite guidée de Moncontour
Hôtel de ville 1, Rue de Bel Orient Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Fièrement accrochée à son escarpement rocheux et au confluent de deux petites rivières, Moncontour, Petite Cité de Caractère, un des plus beaux villages de France et 4e Village préféré des Français 2017 se laisse découvrir pas à pas.
Rendez-vous à l’office de tourisme. Nombre limité de participants, 4 personnes minimum. .
Hôtel de ville 1, Rue de Bel Orient Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
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English :
L’événement Visite guidée de Moncontour Moncontour a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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