Informations pratiques

Arcy-sur-Cure

Vide-grenier

Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Buvette au café Chez la Mère Leleu et restauration au camping. 2 euros le mètre, installation avant 8 h rue du Gué et rue Tardy. .

Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté videgrenierarcy@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay