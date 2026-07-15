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AGENDA · Arcy-sur-Cure

Vide-grenier Arcy-sur-Cure

dimanche 16 août 2026 · Arcy-sur-Cure

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
89270 Arcy-sur-Cure
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Arcy-sur-Cure

Vide-grenier

Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Buvette au café Chez la Mère Leleu et restauration au camping. 2 euros le mètre, installation avant 8 h rue du Gué et rue Tardy.   .

Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   videgrenierarcy@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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