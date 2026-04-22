Vide grenier au bord du lac de Lavaud 14 route de pressignac Verneuil
Vide grenier au bord du lac de Lavaud 14 route de pressignac Verneuil vendredi 1 mai 2026.
Verneuil
Vide grenier au bord du lac de Lavaud
14 route de pressignac 14 route de Pressignac, Verneuil 16310 Verneuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
**1er mai**
De 10h à 19h
14 route de Pressignac, 16310 Verneuil
Vente de plantes & objets en tout genre
Animation tir à l’arc de 14h à 17h
Une partie du Ticky Park sera présente pour les enfants !
Buvette & snack sur place
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14 route de pressignac 14 route de Pressignac, Verneuil 16310 Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 89 86 basenautique16310@gmail.com
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English :
**May 1st
From 10am to 7pm
14 route de Pressignac, 16310 Verneuil
Sale of plants & objects of all kinds
Archery animation from 2pm to 5pm
A part of Ticky Park will be there for the kids!
Refreshments & snacks on site
L’événement Vide grenier au bord du lac de Lavaud Verneuil a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Charente Limousine