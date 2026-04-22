Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier au bord du lac de Lavaud 14 route de pressignac Verneuil

Vide grenier au bord du lac de Lavaud 14 route de pressignac Verneuil vendredi 1 mai 2026.

Lieu : 14 route de pressignac

Adresse : 14 route de Pressignac, Verneuil 16310

Ville : 16310 Verneuil

Département : Charente

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Verneuil

Vide grenier au bord du lac de Lavaud

14 route de pressignac 14 route de Pressignac, Verneuil 16310 Verneuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

**1er mai**
De 10h à 19h
14 route de Pressignac, 16310 Verneuil
Vente de plantes & objets en tout genre
Animation tir à l’arc de 14h à 17h
Une partie du Ticky Park sera présente pour les enfants !
Buvette & snack sur place
  .

14 route de pressignac 14 route de Pressignac, Verneuil 16310 Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 89 86  basenautique16310@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**May 1st
From 10am to 7pm
14 route de Pressignac, 16310 Verneuil
Sale of plants & objects of all kinds
Archery animation from 2pm to 5pm
A part of Ticky Park will be there for the kids!
Refreshments & snacks on site

L’événement Vide grenier au bord du lac de Lavaud Verneuil a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Charente Limousine

À voir aussi à Verneuil (Charente)