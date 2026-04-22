Vide grenier au bord du lac de Lavaud 14 route de pressignac Verneuil

Verneuil

Vide grenier au bord du lac de Lavaud

14 route de pressignac 14 route de Pressignac, Verneuil 16310 Verneuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

**1er mai**

De 10h à 19h

14 route de Pressignac, 16310 Verneuil

Vente de plantes & objets en tout genre

Animation tir à l’arc de 14h à 17h

Une partie du Ticky Park sera présente pour les enfants !

Buvette & snack sur place

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14 route de pressignac 14 route de Pressignac, Verneuil 16310 Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 89 86 basenautique16310@gmail.com

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English :

**May 1st

From 10am to 7pm

14 route de Pressignac, 16310 Verneuil

Sale of plants & objects of all kinds

Archery animation from 2pm to 5pm

A part of Ticky Park will be there for the kids!

Refreshments & snacks on site

L’événement Vide grenier au bord du lac de Lavaud Verneuil a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Charente Limousine