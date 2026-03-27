Teinture végétale sur papier avec Les Elixirs de Terre Mère Verneuil
Teinture végétale sur papier avec Les Elixirs de Terre Mère Verneuil lundi 25 mai 2026.
Teinture végétale sur papier avec Les Elixirs de Terre Mère
2 Chem. du Lavoir Verneuil Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
À Verneuil, laissez les plantes vous inspirer et explorez la magie des couleurs naturelles lors d’un atelier créatif aux Élexirs de Terre Mère.
Le lundi 25 mai à 14h30, partez à la découverte de la teinture végétale sur papier et laissez les plantes révéler toute la poésie de leurs couleurs, avec Tons et Merveilles .
Lors de cet atelier créatif, vous expérimenterez différentes techniques pour extraire les pigments naturels et créer des impressions végétales uniques sur papier. Un moment artistique et nature pour explorer couleurs, formes et empreintes végétales.
Réservation obligatoire.
Détails et informations auprès des Élexirs de Terre Mère au 06 98 42 31 47 ou leselixirsdeterremere@laposte.net 25 .
2 Chem. du Lavoir Verneuil 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 98 42 31 47 leselixirsdeterremere@laposte.net
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English :
In Verneuil, let plants inspire you and explore the magic of natural colors during a creative workshop at Les Élexirs de Terre Mère.
L’événement Teinture végétale sur papier avec Les Elixirs de Terre Mère Verneuil a été mis à jour le 2026-03-27 par PIT LE DUNOIS