Sortie photo dans l’ENS de la Forêt domaniale des Abbayes

Verneuil Cher

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 11:00:00

2026-06-06

Sortie photo et observation de papillons

Amateurs de photographie naturaliste, découvrez ce site lors d’une sortie dédiée aux papillons. Vous aurez l’opportunité d’observer et de photographier le Damier de la succise et le Céphale.

Réservation obligatoire 02 48 70 76 26 .

Verneuil 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

Photo outing and butterfly watching

