Sortie sur les papillons dans l’ENS de la Forêt domaniale des Abbayes

Verneuil Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Sortie nature sur l’observation des papillons

Venez découvrir ce site lors d’une sortie dédiée aux papillons, avec l’espoir d’observer la mystérieuse Bacchante et d’en apprendre davantage sur ces précieux indicateurs de la biodiversité.

Réservation obligatoire 02 48 70 76 26 .

Verneuil 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

Nature outing to observe butterflies

