Sortie sur les papillons dans l’ENS de la Forêt domaniale des Abbayes Verneuil

Verneuil Cher
Sortie nature sur l’observation des papillons
Venez découvrir ce site lors d’une sortie dédiée aux papillons, avec l’espoir d’observer la mystérieuse Bacchante et d’en apprendre davantage sur ces précieux indicateurs de la biodiversité.
Réservation obligatoire 02 48 70 76 26 .
Verneuil 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org
English :
Nature outing to observe butterflies
