Verneuil

Reconnaissance et utilisation familiale des plantes

4 chemin du lavoir Verneuil Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Partez en balade autour et dans le jardin à la découverte des plantes sauvages et cultivés locales, et apprenez à les reconnaître en toute sécurité.

Au fil du parcours, vous découvrirez leurs usages traditionnels et leurs bienfaits au

quotidien, afin de mieux comprendre comment la nature peut accompagner les petits maux de la vie familiale, pour finir profiter d’un verre de l’amitié.

L’objectif est de vous guider dans la composition de votre propre trousse familiale de plantes simples et utiles, à utiliser chez vous. 17 .

4 chemin du lavoir Verneuil 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 15

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English :

Take a stroll around and in the garden to discover local wild and cultivated plants, and learn how to recognize them in complete safety.

L’événement Reconnaissance et utilisation familiale des plantes Verneuil a été mis à jour le 2026-05-26 par BERRY