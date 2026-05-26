Verneuil

Atelier création d’un bâton de fumigation (solstice d’été)

4 chemin du lavoir Verneuil Cher

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez vivre un moment de reconnexion à la nature à travers la confection de votre propre bâton de fumigation.

Vous serez guidé dans le choix de plantes médicinales et aromatiques,

sélectionnées en conscience, en résonance avec les énergies du moment.

Ce temps de création invite à ralentir, ressentir et laisser place à l’intuition dans le

lien aux plantes, pour finir profiter d’un verre de l’amitié.

Vous repartirez avec votre bâton, porteur d’intention, ainsi que des clés pour l’utiliser dans vos rituels de purification et d’harmonisation 19 .

4 chemin du lavoir Verneuil 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 15

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English :

Come and experience a moment of reconnection with nature by making your own fumigation stick.

You’ll be guided in your choice of medicinal and aromatic plants,

consciously selected to resonate with the energies of the moment.

L’événement Atelier création d’un bâton de fumigation (solstice d’été) Verneuil a été mis à jour le 2026-05-26 par BERRY