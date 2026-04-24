Verneuil

Voyage à travers tes sens

Chemin du Lavoir Verneuil Cher

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Vivez un moment complice et ludique à Verneuil pour éveiller vos sens, s’émerveiller et vivre une vraie parenthèse de bonheur entre parent et enfant !

Le mercredi 1er juillet 2026 à 14h30, offrez à votre enfant une parenthèse hors du temps, lors d’un atelier animé avec Sandrine de Ter Happy Douce.

À Verneuil, plongez dans un atelier bien-être unique à partager en duo parent-enfant. Ici, on explore, on ressent, on respire… Un véritable voyage sensoriel où les odeurs éveillent la curiosité, les saveurs surprennent, et les histoires invitent à rêver.

Entre rituels olfactifs, explorations gustatives, jeux de respiration et yoga conté, chaque moment devient une découverte. Les enfants s’expriment, les parents se reconnectent, et ensemble, vous créez des souvenirs doux et précieux.

Un instant suspendu à vivre pleinement… et à savourer jusqu’au goûter final.

Réservation obligatoire au 06 98 42 31 47 ou leselixirsdeterremere@laposte.net 35 .

Chemin du Lavoir Verneuil 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 98 42 31 47 leselixirsdeterremere@laposte.net

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English :

Enjoy a fun-filled moment in Verneuil to awaken your senses, marvel at your surroundings and experience a true parent-child moment of happiness!

L’événement Voyage à travers tes sens Verneuil a été mis à jour le 2026-04-24 par PIT LE DUNOIS