Verneuil

Soirée nautique au coucher du soleil

14 route de pressignac Verneuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-02

Soirées nautiques tout l’été !

Tous les mercredis jusqu’à 22h (22 juillet → 26 août)



‍♂️ Location au coucher du soleil

Gaufres salées & planches apéro



Un moment détente au bord du lac

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14 route de pressignac Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 89 86 basenautique16310@gmail.com

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English :

Nautical evenings all summer long!

Every Wednesday until 10pm (July 22 to August 26)



??? Sunset rentals

Salted waffles & aperitif boards



A relaxing moment by the lake

L’événement Soirée nautique au coucher du soleil Verneuil a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Charente Limousine