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Soirée nautique au coucher du soleil Verneuil

Soirée nautique au coucher du soleil Verneuil jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : 14 route de pressignac

Ville : 16310 Verneuil

Département : Charente

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif :

Verneuil

Soirée nautique au coucher du soleil

14 route de pressignac Verneuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-02

Soirées nautiques tout l’été !
Tous les mercredis jusqu’à 22h (22 juillet → 26 août)

‍♂️ Location au coucher du soleil
Gaufres salées & planches apéro

Un moment détente au bord du lac
  .

14 route de pressignac Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 89 86  basenautique16310@gmail.com

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English :

Nautical evenings all summer long!
Every Wednesday until 10pm (July 22 to August 26)

??? Sunset rentals
Salted waffles & aperitif boards

A relaxing moment by the lake

L’événement Soirée nautique au coucher du soleil Verneuil a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Charente Limousine

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