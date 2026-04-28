Soirée nautique au coucher du soleil Verneuil
Soirée nautique au coucher du soleil Verneuil jeudi 2 juillet 2026.
Verneuil
Soirée nautique au coucher du soleil
14 route de pressignac Verneuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-02
Soirées nautiques tout l’été !
Tous les mercredis jusqu’à 22h (22 juillet → 26 août)
♂️ Location au coucher du soleil
Gaufres salées & planches apéro
Un moment détente au bord du lac
.
14 route de pressignac Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 89 86 basenautique16310@gmail.com
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English :
Nautical evenings all summer long!
Every Wednesday until 10pm (July 22 to August 26)
??? Sunset rentals
Salted waffles & aperitif boards
A relaxing moment by the lake
L’événement Soirée nautique au coucher du soleil Verneuil a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Charente Limousine
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