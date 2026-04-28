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Tournoi multisport Adulte Verneuil

Tournoi multisport Adulte Verneuil samedi 13 juin 2026.

Adresse : 14 route de pressignac

Ville : 16310 Verneuil

Département : Charente

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 13 13 55€ par équipe de 5

Verneuil

Tournoi multisport Adulte

14 route de pressignac Verneuil Charente

Tarif : 13 – 13 – EUR

55€ par équipe de 5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Tournoi multisport adulte
Samedi 13 juin dès 14h !

Kayak polo, paddle, tir à l’arc, bubble foot
Équipe de 5 ambiance fun & défis

13€/pers | 55€/équipe
Lots à gagner

Réservation 07 82 16 89 86
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14 route de pressignac Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 89 86  basenautique16310@gmail.com

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English :

Adult multisport tournament
Saturday June 13th from 2pm!

Kayak polo, paddle, archery, bubble soccer
Teams of 5 ? fun atmosphere & challenges

13?/pers | 55?/team
Prizes to be won

Reservations: 07 82 16 89 86

L’événement Tournoi multisport Adulte Verneuil a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Charente Limousine

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