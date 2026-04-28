Tournoi multisport Adulte Verneuil
Tournoi multisport Adulte Verneuil samedi 13 juin 2026.
Verneuil
Tournoi multisport Adulte
14 route de pressignac Verneuil Charente
Tarif : 13 – 13 – EUR
55€ par équipe de 5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Tournoi multisport adulte
Samedi 13 juin dès 14h !
Kayak polo, paddle, tir à l’arc, bubble foot
Équipe de 5 ambiance fun & défis
13€/pers | 55€/équipe
Lots à gagner
Réservation 07 82 16 89 86
.
14 route de pressignac Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 89 86 basenautique16310@gmail.com
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English :
Adult multisport tournament
Saturday June 13th from 2pm!
Kayak polo, paddle, archery, bubble soccer
Teams of 5 ? fun atmosphere & challenges
13?/pers | 55?/team
Prizes to be won
Reservations: 07 82 16 89 86
L’événement Tournoi multisport Adulte Verneuil a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Charente Limousine
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