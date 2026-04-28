Verneuil

Tournoi multisport Adulte

14 route de pressignac Verneuil Charente

Tarif : 13 – 13 – EUR

55€ par équipe de 5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tournoi multisport adulte

Samedi 13 juin dès 14h !



Kayak polo, paddle, tir à l’arc, bubble foot

Équipe de 5 ambiance fun & défis



13€/pers | 55€/équipe

Lots à gagner



Réservation 07 82 16 89 86

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14 route de pressignac Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 89 86 basenautique16310@gmail.com

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English :

Adult multisport tournament

Saturday June 13th from 2pm!



Kayak polo, paddle, archery, bubble soccer

Teams of 5 ? fun atmosphere & challenges



13?/pers | 55?/team

Prizes to be won



Reservations: 07 82 16 89 86

L’événement Tournoi multisport Adulte Verneuil a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Charente Limousine