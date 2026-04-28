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Marché au bord du lac Verneuil

Marché au bord du lac Verneuil jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : 14 route de pressignac

Ville : 16310 Verneuil

Département : Charente

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Verneuil

Marché au bord du lac

14 route de pressignac Verneuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Marché nocturne au lac !
Tous les dimanches 16h-20h (19 juillet → 23 août)

Produits locaux
️ Artisanat
Snack & buvette
‍♂️ Location nautique

Un moment convivial au bord de l’eau
  .

14 route de pressignac Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 89 86  basenautique16310@gmail.com

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English :

Night market on the lake!
Every Sunday, 4pm-8pm (July 19 ? August 23)

Local produce
? Crafts
Snack & refreshment bar
??? Boat rental

A friendly moment on the water

L’événement Marché au bord du lac Verneuil a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Charente Limousine

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