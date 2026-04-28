Verneuil

Marché au bord du lac

14 route de pressignac Verneuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 16:00:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Marché nocturne au lac !

Tous les dimanches 16h-20h (19 juillet → 23 août)



Produits locaux

️ Artisanat

Snack & buvette

‍♂️ Location nautique



Un moment convivial au bord de l’eau

.

14 route de pressignac Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 89 86 basenautique16310@gmail.com

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English :

Night market on the lake!

Every Sunday, 4pm-8pm (July 19 ? August 23)



Local produce

? Crafts

Snack & refreshment bar

??? Boat rental



A friendly moment on the water

L’événement Marché au bord du lac Verneuil a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Charente Limousine