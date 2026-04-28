Marché au bord du lac Verneuil
Marché au bord du lac Verneuil jeudi 2 juillet 2026.
Verneuil
Marché au bord du lac
14 route de pressignac Verneuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Marché nocturne au lac !
Tous les dimanches 16h-20h (19 juillet → 23 août)
Produits locaux
️ Artisanat
Snack & buvette
♂️ Location nautique
Un moment convivial au bord de l’eau
.
14 route de pressignac Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 89 86 basenautique16310@gmail.com
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English :
Night market on the lake!
Every Sunday, 4pm-8pm (July 19 ? August 23)
Local produce
? Crafts
Snack & refreshment bar
??? Boat rental
A friendly moment on the water
L’événement Marché au bord du lac Verneuil a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Charente Limousine
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