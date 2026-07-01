Informations pratiques

Saint-Hippolyte

Vide Grenier au Camping La Rivière

Lieu dit la Rivière de Pons Saint-Hippolyte Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Venez chiner, dénicher, partager et passer une belle journée ! <3 Marché des créateurs, produits locaux frais et de saison Emplacement des stand GRATUIT Restauration sur place Au camping de la rivière de Pons . Lieu dit la Rivière de Pons Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 6 44 74 41 02 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse, hunt for treasures, share, and enjoy a wonderful day! <3 Artisans’ Market, featuring fresh, seasonal local products FREE booth space Food available on site At the Pons River Campground L'événement Vide Grenier au Camping La Rivière Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-07-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)