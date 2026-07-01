Vide Grenier au Camping La Rivière Saint-Hippolyte
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Vide Grenier au Camping La Rivière
Lieu dit la Rivière de Pons Saint-Hippolyte Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Venez chiner, dénicher, partager et passer une belle journée ! <3 Marché des créateurs, produits locaux frais et de saison Emplacement des stand GRATUIT Restauration sur place Au camping de la rivière de Pons . Lieu dit la Rivière de Pons Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 6 44 74 41 02 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come browse, hunt for treasures, share, and enjoy a wonderful day! <3 Artisans’ Market, featuring fresh, seasonal local products FREE booth space Food available on site At the Pons River Campground L'événement Vide Grenier au Camping La Rivière Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-07-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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