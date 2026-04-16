Vide Grenier Avenue du Château Aubigny

Aubigny

Vide Grenier

Avenue du Château Allée du Château Aubigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le comité des fêtes d’Aubigny organise son vide grenier annuel.

Buvette, restauration seront disponibles.

Un défilé de vieux tracteurs aura lieu.

Le comité des fêtes d’Aubigny organise son vide grenier annuel.

Arrivée des exposants à partir de 6h.

Tarif 1€ le mètre, par bloc de 3 mètres

Buvette, restauration seront disponibles.

Un défilé de vieux tracteurs aura lieu. .

Avenue du Château Allée du Château Aubigny 14700 Calvados Normandie +33 6 33 73 35 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier

The Aubigny Festival Committee is organising its annual garage sale.

Refreshments and snacks will be available.

There will be a parade of old tractors.

L’événement Vide Grenier Aubigny a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Falaise Suisse Normande