AUBIGNY Vide-grenier et expo d’artistes Mairie Aubigny

Aubigny

AUBIGNY Vide-grenier et expo d’artistes

Mairie 3 Rue André Ganne Aubigny Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vous êtes conviés à un événement incontournable dans la charmante commune d’Aubigny !

Le vide-grenier annuel se tiendra au cœur du bourg, rue Ganne, le dimanche 31 mai 2026

Que vous soyez passionné de brocante, curieux ou simplement en quête d’une agréable sortie en famille, le vide-grenier d’Aubigny vous réserve une journée animée et conviviale.

Restauration et buvette sur place, pour vous offrir un moment de détente et de gourmandise.

Mais ce n’est pas tout !

Découvrez une exposition de créations artistiques mettant à l’honneur le talent et le savoir-faire des artistes locaux.

Rendez-vous à la salle des fêtes pour découvrir une palette variée de réalisations artistiques. .

Mairie 3 Rue André Ganne Aubigny 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 39 65 45

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English : AUBIGNY Vide-grenier et expo d’artistes

L’événement AUBIGNY Vide-grenier et expo d’artistes Aubigny a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine