Informations pratiques

Beaulon

Vide grenier

Rue des aubrelles Beaulon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Vide grenier organisé par le comité des fêtes de Beaulon

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Rue des aubrelles Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 34 94 56 cdf.beaulon@gmail.com

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English :

Yard sale organized by the Beaulon Festival Committee

L’événement Vide grenier Beaulon a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire