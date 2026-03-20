Vide Grenier CASERNE MELLINET Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 09:00 – 17:00

Gratuit : non sur inscription https://www.helloasso.com/associations/la-generale-caserne-mellinet/evenements/vide-grenier-de-la-caserne-mellinet-9-mai Tout public

Sixième édition du vide grenier de la caserne Mellinet.Un food truck pour le midi et une buvette ouverte toute la journée. le « Grand Mess Vert » proposera des stands de ventes / trocs de plantes, des ateliers vannerie et balades botaniques

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/la-generale-caserne-mellinet/evenements/vide-grenier-de-la-caserne-mellinet-9-mai



Afficher la carte du lieu Caserne Mellinet/La Générale et trouvez le meilleur itinéraire

