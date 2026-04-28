Casteljaloux

Vide grenier

Avenue du 8 mai 1945 Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Véhicule interdit dans la rue.

Carte d’identité obligatoire.

Buvette et restauration sur place. .

Avenue du 8 mai 1945 Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 73 21 85

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne