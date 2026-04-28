Vide grenier Casteljaloux
Vide grenier Casteljaloux dimanche 21 juin 2026.
Casteljaloux
Vide grenier
Avenue du 8 mai 1945 Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Véhicule interdit dans la rue.
Carte d’identité obligatoire.
Buvette et restauration sur place. .
Avenue du 8 mai 1945 Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 73 21 85
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne