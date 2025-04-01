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Vide-grenier Centre bourg, place du relais Chaumes-en-Retz

Vide-grenier Centre bourg, place du relais Chaumes-en-Retz dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : Centre bourg, place du relais

Adresse : Arthon-en-Retz

Ville : 44320 Chaumes-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Chaumes-en-Retz

Vide-grenier

Centre bourg, place du relais Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

L’hiver arrive ! Vous voulez faire du tri dans vos affaires, ranger votre garage, renouveler votre garde robe, ou vendre les jouets du petit dernier ?

Ce vide grenier est fait pour vous ! Rendez-vous à Chaumes-en-Retz !
Pratique

stands prévus à l’intérieur de la salle omnisport
réservation par mail ou par téléphone auprès de l’association
tarifs exposants 12€ le stand de 3ml à l’intérieur, stand proposé également à l’extérieur de 4ml
buvette et restauration sur place
petit déjeuner de bienvenue offert à chaque exposant
entrée visiteur de 8h30 à 17h
installation possible dès 6h30 pour les exposants

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz   .

Centre bourg, place du relais Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 51 73 38 

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English :

Winter is on its way! Do you want to sort through your belongings, tidy up your garage, renew your wardrobe, or sell your youngest child’s toys?

This garage sale is for you! See you in Chaumes-en-Retz!

L’événement Vide-grenier Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic

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