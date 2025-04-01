Vide-grenier Centre bourg, place du relais Chaumes-en-Retz
Vide-grenier Centre bourg, place du relais Chaumes-en-Retz dimanche 27 septembre 2026.
Chaumes-en-Retz
Vide-grenier
Centre bourg, place du relais Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’hiver arrive ! Vous voulez faire du tri dans vos affaires, ranger votre garage, renouveler votre garde robe, ou vendre les jouets du petit dernier ?
Ce vide grenier est fait pour vous ! Rendez-vous à Chaumes-en-Retz !
Pratique
stands prévus à l’intérieur de la salle omnisport
réservation par mail ou par téléphone auprès de l’association
tarifs exposants 12€ le stand de 3ml à l’intérieur, stand proposé également à l’extérieur de 4ml
buvette et restauration sur place
petit déjeuner de bienvenue offert à chaque exposant
entrée visiteur de 8h30 à 17h
installation possible dès 6h30 pour les exposants
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .
Centre bourg, place du relais Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 51 73 38
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English :
Winter is on its way! Do you want to sort through your belongings, tidy up your garage, renew your wardrobe, or sell your youngest child’s toys?
This garage sale is for you! See you in Chaumes-en-Retz!
L’événement Vide-grenier Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic
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