Vide-Grenier Chenillé Changé Rue de la Croix Blanche Chenillé-Champteussé
dimanche 16 août 2026 · Rue de la Croix Blanche · Chenillé-Champteussé
Informations pratiques
Chenillé-Champteussé
Vide-Grenier Chenillé Changé
Rue de la Croix Blanche Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 07:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Vide grenier dans le village de Chenillé-Changé avec nombreuses animations sur place. Le dimanche 16 août 2026 de 7h00 à 20h00.
L’association Détente et Loisirs organise le vide-grenier de Chenillé-Champteussé, rue de la Croix Blanche Chenillé-Changé.
Buvette sur place.
Dimanche 16 août 2026, de 7h à 20h. .
Rue de la Croix Blanche Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 00 11 05 patrick.marquet1957@gmail.com
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English :
Yard sale in the village of Chenill-Chang with plenty of activities on site. Sunday, August 16, 2026, from 7:00 a.m. to 8:00 p.m.
L’événement Vide-Grenier Chenillé Changé Chenillé-Champteussé a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Anjou bleu
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