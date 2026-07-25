Vide-Grenier Chenillé Changé Rue de la Croix Blanche Chenillé-Champteussé

dimanche 16 août 2026 · Rue de la Croix Blanche · Chenillé-Champteussé

Informations pratiques

Chenillé-Champteussé

Vide-Grenier Chenillé Changé

Rue de la Croix Blanche Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 07:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide grenier dans le village de Chenillé-Changé avec nombreuses animations sur place. Le dimanche 16 août 2026 de 7h00 à 20h00.

L’association Détente et Loisirs organise le vide-grenier de Chenillé-Champteussé, rue de la Croix Blanche Chenillé-Changé.

Buvette sur place.

Dimanche 16 août 2026, de 7h à 20h. .

Rue de la Croix Blanche Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 00 11 05 patrick.marquet1957@gmail.com

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English :

Yard sale in the village of Chenill-Chang with plenty of activities on site. Sunday, August 16, 2026, from 7:00 a.m. to 8:00 p.m.

L’événement Vide-Grenier Chenillé Changé Chenillé-Champteussé a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Anjou bleu