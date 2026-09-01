Vide Grenier Courtenay
dimanche 27 septembre 2026 · Courtenay
Informations pratiques
Courtenay
Vide Grenier
La jacqueminière Courtenay Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
1er vide grenier organisé par l’Association Curti Foli’z
Venez chinez, dénicher et faires de bonnes affaires au 1er vide grenier de La Jacqueminière organisé par Curti Foli’z
Sur inscription, l’accueil des exposants se fera de 6h et jusqu’à 8h
Buvette et restauration sur place .
La jacqueminière Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 45 42 87 curtifoliz@gmail.com
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English :
1st Yard Sale Organized by the Curti Foli’z Association
L’événement Vide Grenier Courtenay a été mis à jour le 2026-08-31 par OT 3CBO
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