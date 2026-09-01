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AGENDA · Courtenay

Vide Grenier Courtenay

dimanche 27 septembre 2026 · Courtenay

Vide Grenier Courtenay

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
La jacqueminière
Ville
45320 Courtenay
Département
Loiret
Tarif

Courtenay

Vide Grenier

La jacqueminière Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

1er vide grenier organisé par l’Association Curti Foli’z
Venez chinez, dénicher et faires de bonnes affaires au 1er vide grenier de La Jacqueminière organisé par Curti Foli’z
Sur inscription, l’accueil des exposants se fera de 6h et jusqu’à 8h
Buvette et restauration sur place   .

La jacqueminière Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 45 42 87  curtifoliz@gmail.com

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English :

1st Yard Sale Organized by the Curti Foli’z Association

L’événement Vide Grenier Courtenay a été mis à jour le 2026-08-31 par OT 3CBO

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