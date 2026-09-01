Youngtimers 4ème Bourse Expo Vente Véhicules 80’s & 90’s Courtenay
dimanche 20 septembre 2026 · Courtenay
Informations pratiques
Courtenay
Youngtimers 4ème Bourse Expo Vente Véhicules 80’s & 90’s
Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
4ème Bourse Expo-vente de Véhicules d’avant 1999
Bourse Exposition de Véhicules Anciens à Courtenay au nord-est d’Orléans.
Journées du patrimoine
Voici la 4ème Edition le dimanche 20 septembre 2026 à Courtenay Place Honoré Combes Organisé par CAMP. Bourse de pièces et vente de véhicules des années 80-90 Youngtimers. Les véhicules d’avant 1980 sont aussi les bienvenus!
Un bel événement auto rétro en Loiret
Infos Infos mail camp45320@gmail.com Parking visiteurs Restauration et buvette sur place
Situé entre 89-Sens et 45-Montargis à 100 km au sud de Paris A/A19 sortie de péage Courtenay. .
Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 28 30 59 22
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English :
4th Pre-1999 Vehicle Expo and Sale
L’événement Youngtimers 4ème Bourse Expo Vente Véhicules 80’s & 90’s Courtenay a été mis à jour le 2026-08-13 par OT 3CBO
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