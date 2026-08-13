Informations pratiques

Courtenay

Défi des 3 rivières

Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:10:00

fin : 2026-09-13 20:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Dimanche 13 septembre, plongez-vous dans l’aventure du Défi des 3 Rivières, une expérience où l’esprit sportif se marie à la convivialité, traversant les paysages de la 3CBO sur une distance totale de près de 100 km.

Sur inscription uniquement Places limitées à 15 par étapes.

Défi 3 Rivières !

Ce n’est pas une simple course, c’est un défi collectif qui vous attend, le tout en 13 étapes au départ de Courtenay, du lever au coucher du soleil ! Cette année, le parcours est proposé dans le sens inverse des éditions précédentes.

Pas de chronomètre, juste l’expérience unique de partager ces moments avec d’autres passionnés, curieux ou amateurs. Êtes-vous prêt à vous lancer pour une journée de défis, de rencontres et de dépassement de soi ?

Afin de respecter les horaires de rendez-vous à chaque village, une allure minimum de 9 km/h devra être respectée.

Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un majeur responsable participant également à l’étape (pour les étapes inférieur ou égale à 10km).

Le formulaire d’inscription sera prochainement disponible ! .

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 40 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, September 13, immerse yourself in the adventure of the 3 Rivers Challenge, an experience where sportsmanship meets camaraderie, traversing the landscapes of the 3CBO over a total distance of nearly 100 km.

Registration required—Spots are limited to 15 per stage.

L’événement Défi des 3 rivières Courtenay a été mis à jour le 2026-08-13 par OT 3CBO