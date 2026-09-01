Soirée dansante tropicale Courtenay
samedi 12 septembre 2026 · Courtenay
Informations pratiques
Courtenay
Soirée dansante tropicale
Courtenay Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 02:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Soirée dansante tropicale au Baroud’land et cours de Kizomba avec professeure.
Au programme 2 cours de 19h30 à 20h30 cours débutants et de 20h30 à 21h30 cours intermédiaires. Puis de 22h à 2h du matin soirée dansante. Apéro & bar à partir de 19h Planche apéro sur réservation
Soirée dansante tropicale au Baroud’land et cours de Kizomba avec professeure.
Au programme deux cours de Kizomba de 19h30 à 20h30 pour le cours débutant et de 20h30 à 21h30 pour le cours intermédiaire.
Profitez ensuite de toute la nuit pour danser aux rythmes des tropiques.
Apéro & bar à partir de 19h
Planche apéro sur réservation. 5 .
Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 04 75 11 contact@baroud-land.com
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English :
Tropical dance party at Baroud’land and Kizomba classes with an instructor.
On the schedule: 2 classes—7:30–8:30 p.m. for beginners and 8:30–9:30 p.m. for intermediate dancers. Followed by a dance party from 10:00 PM to 2:00 AM. Cocktails & bar starting at 7:00 PM—Appetizer platter available by reservation
L’événement Soirée dansante tropicale Courtenay a été mis à jour le 2026-08-31 par OT 3CBO
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