Cubières

VIDE GRENIER

Chalet du Mont Lozère Cubières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide grenier en extérieur dans les jardins organisé par le chalet du mont Lozère le dimanche 14 juin de 9h à 17h. Stands gratuits sur réservation uniquement et si météo clémente.

Restaurant, Bar et Foodtruck ouverts

Infos & réservations 04 66 49 03 93

Vide grenier en extérieur dans les jardins organisé par le chalet du mont Lozère le dimanche 14 juin de 9h à 17h. Stands gratuits sur réservation uniquement et si météo clémente.

Restaurant, Bar et Foodtruck ouverts

Infos & réservations 04 66 49 03 93 .

Chalet du Mont Lozère Cubières 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 49 03 93

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English :

Outdoor garage sale in the gardens organized by the Chalet du Mont Lozère on Sunday June 14 from 9am to 5pm. Free stalls by reservation only, weather permitting.

Restaurant, Bar and Foodtruck open

Info & reservations: 04 66 49 03 93

L’événement VIDE GRENIER Cubières a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère