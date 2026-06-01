VIDE GRENIER Cubières
VIDE GRENIER Cubières dimanche 14 juin 2026.
Cubières
VIDE GRENIER
Chalet du Mont Lozère Cubières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide grenier en extérieur dans les jardins organisé par le chalet du mont Lozère le dimanche 14 juin de 9h à 17h. Stands gratuits sur réservation uniquement et si météo clémente.
Restaurant, Bar et Foodtruck ouverts
Infos & réservations 04 66 49 03 93
Vide grenier en extérieur dans les jardins organisé par le chalet du mont Lozère le dimanche 14 juin de 9h à 17h. Stands gratuits sur réservation uniquement et si météo clémente.
Restaurant, Bar et Foodtruck ouverts
Infos & réservations 04 66 49 03 93 .
Chalet du Mont Lozère Cubières 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 49 03 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Outdoor garage sale in the gardens organized by the Chalet du Mont Lozère on Sunday June 14 from 9am to 5pm. Free stalls by reservation only, weather permitting.
Restaurant, Bar and Foodtruck open
Info & reservations: 04 66 49 03 93
L’événement VIDE GRENIER Cubières a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Cubières (Lozère)
- BALADE NATURALISTE DÉCOUVERTE DES RAPACES ET PLANTES COMESTIBLES D901 (Cubières) Cubières 10 juillet 2026
- LES VENDREDIS ASTRO INITIATION À L’ASTRONOMIE D901 (Cubières) Cubières 11 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DE CUBIÈRES Cubières 16 juillet 2026
- BALADE NATURALISTE DÉCOUVERTE DES RAPACES ET PLANTES COMESTIBLES D901 (Cubières) Cubières 14 août 2026
- LES VENDREDIS ASTRO INITIATION À L’ASTRONOMIE D901 (Cubières) Cubières 15 août 2026