Romagne

Vide grenier de la Fête de la Nature

Cour de l’école publique Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 07:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vide grenier organisé conjointement avec les enseignantes et l’Association de Parents d’Élèves.

Sur place, vente des plants préparés par les élèves, fabrication de nichoirs pour les enfants, spectacle à 15h.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Restauration et buvette sur place.

Réservation payante et obligatoire pour les exposants. .

Cour de l’école publique Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 23 92 60 romagne86.ape@gmail.com

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English : Vide grenier de la Fête de la Nature

L’événement Vide grenier de la Fête de la Nature Romagne a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou