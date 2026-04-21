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Vide grenier de la Fête de la Nature Romagne

Vide grenier de la Fête de la Nature Romagne

Vide grenier de la Fête de la Nature Romagne samedi 30 mai 2026.

Adresse : Cour de l'école publique

Ville : 86700 Romagne

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Romagne

Vide grenier de la Fête de la Nature

Cour de l’école publique Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 07:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Vide grenier organisé conjointement avec les enseignantes et l’Association de Parents d’Élèves.

Sur place, vente des plants préparés par les élèves, fabrication de nichoirs pour les enfants, spectacle à 15h.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Restauration et buvette sur place.

Réservation payante et obligatoire pour les exposants.   .

Cour de l’école publique Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 23 92 60  romagne86.ape@gmail.com

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English : Vide grenier de la Fête de la Nature

L’événement Vide grenier de la Fête de la Nature Romagne a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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