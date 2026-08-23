Vide-grenier de la fête des châtaignes Entraygues-sur-Truyère
dimanche 25 octobre 2026 · Entraygues-sur-Truyère
Informations pratiques
Entraygues-sur-Truyère
Vide-grenier de la fête des châtaignes
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Vide-grenier de la fête des châtaignes
Toute la journée de 8h à 17h sur l’esplanade de la salle multiculturelle
Å partir de 9h châtaignes grillées, cidre, vin nouveau et autres boissons, crêpes et gâteaux
Tombola, randonnée, spectacles .
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 88 14 41 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chestnut festival garage sale
L’événement Vide-grenier de la fête des châtaignes Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Entraygues-sur-Truyère (Aveyron)
- Ciné-concert à l’orgue Entraygues-sur-Truyère 6 septembre 2026
- Festival Cinécure Mémoires d’Occitanie Entraygues-sur-Truyère 10 septembre 2026
- Soirée avec La Talvera à Alavostra Entraygues-sur-Truyère 11 septembre 2026
- Concert orgue Entraygues-sur-Truyère 19 septembre 2026
- Théâtre ‘Espèces menacées Saures Entraygues-sur-Truyère 10 octobre 2026