Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Vide-grenier de la fête des châtaignes

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Vide-grenier de la fête des châtaignes

Toute la journée de 8h à 17h sur l’esplanade de la salle multiculturelle

Å partir de 9h châtaignes grillées, cidre, vin nouveau et autres boissons, crêpes et gâteaux

Tombola, randonnée, spectacles .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 88 14 41 42

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English :

Chestnut festival garage sale

L’événement Vide-grenier de la fête des châtaignes Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)