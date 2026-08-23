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Vide-grenier de la fête des châtaignes Entraygues-sur-Truyère

dimanche 25 octobre 2026 · Entraygues-sur-Truyère

Vide-grenier de la fête des châtaignes Entraygues-sur-Truyère

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Ville
12140 Entraygues-sur-Truyère
Département
Aveyron
Tarif

Entraygues-sur-Truyère

Vide-grenier de la fête des châtaignes

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Vide-grenier de la fête des châtaignes
Toute la journée de 8h à 17h sur l’esplanade de la salle multiculturelle 
Å partir de 9h châtaignes grillées, cidre, vin nouveau et autres boissons, crêpes et gâteaux
Tombola, randonnée, spectacles   .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 88 14 41 42 

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English :

Chestnut festival garage sale

L’événement Vide-grenier de la fête des châtaignes Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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