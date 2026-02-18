Vide Grenier de l’ACI Handball Issoudun
2 Rue de la Limoise Issoudun Indre
Début : 2026-03-22 07:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-22
AC Issoudun handball organise un
L' AC Issoudun handball organise un vide grenier, ouvert à tous.
Dim. 22 mars 2026
⏰ 07h00-18h00
3,00 € (le mètre sans table) 5,00 € (le mètre avec table)
️ inscription à 5436002@ffhandball.net ou au 06 37 78 89 00
Gymnase Jean Mace (salle rouge), 36100 Issoudun .
2 Rue de la Limoise Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 63 36 acihandball.brocante@gmail.com
