Vide Grenier de l’ACI Handball

2 Rue de la Limoise Issoudun Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 07:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

AC Issoudun handball organise un

️ | L’ AC Issoudun handball organise un , ouvert à tous.

Dim. 22 mars 2026

⏰ 07h00-18h00

3,00 € (le mètre sans table) 5,00 € (le mètre avec table)

️ inscription à 5436002@ffhandball.net ou au 06 37 78 89 00

Gymnase Jean Mace (salle rouge), 36100 Issoudun .

2 Rue de la Limoise Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 63 36 acihandball.brocante@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AC Issoudun handball organizes a ???? ???????

L’événement Vide Grenier de l’ACI Handball Issoudun a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Pays d’Issoudun