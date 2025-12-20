Vide-grenier de l’ADASC Stade municipal Sammarçolles
Vide-grenier de l’ADASC Stade municipal Sammarçolles dimanche 3 mai 2026.
Stade municipal Rue du Stade Sammarçolles Vienne
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
2026-05-03
Vide-greniers organisé par l’association ADASC au profit des écoles du RPI Beuxes, Messemé et Sammarçolles.
Vente de plants réalisés par les enfants .
Restauration et buvette sur place .
Stade municipal Rue du Stade Sammarçolles 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 10 04 18 asso.adasc86@gmail.com
