Vide-grenier de l’ADASC Stade municipal Sammarçolles

Vide-grenier de l’ADASC

Stade municipal Rue du Stade Sammarçolles Vienne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Vide-greniers organisé par l’association ADASC au profit des écoles du RPI Beuxes, Messemé et Sammarçolles.

Vente de plants réalisés par les enfants .

Restauration et buvette sur place .

Stade municipal Rue du Stade Sammarçolles 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 10 04 18 asso.adasc86@gmail.com

