Vide Grenier de l’APE de Mézin Mézin
Vide Grenier de l’APE de Mézin Mézin jeudi 14 mai 2026.
Mézin
Vide Grenier de l’APE de Mézin
Place du Club Mézin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
L’ APE de Mézin propose un vide grenier de 8h à 17h, au profit des écoles et du collège de Mézin.
Entrée gratuite pour le public
Petite Restauration & buvette sur place
2€ le mètre linéaire
Ouvert aux exposants professionnels.
Exposants en alimentaire refusés.
Tables NON fournies.
Inscription exposant par téléphone au 06.30.67.87.70 ou au 06.89.51.29.77 .
Place du Club Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 87 70 ape.mezin@gmail.com
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English : Vide Grenier de l’APE de Mézin
L’événement Vide Grenier de l’APE de Mézin Mézin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Albret
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