Mézin

Vide Grenier de l’APE de Mézin

Place du Club Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

L’ APE de Mézin propose un vide grenier de 8h à 17h, au profit des écoles et du collège de Mézin.

Entrée gratuite pour le public

Petite Restauration & buvette sur place

2€ le mètre linéaire

Ouvert aux exposants professionnels.

Exposants en alimentaire refusés.

Tables NON fournies.

Inscription exposant par téléphone au 06.30.67.87.70 ou au 06.89.51.29.77 .

Place du Club Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 87 70 ape.mezin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier de l’APE de Mézin

L’événement Vide Grenier de l’APE de Mézin Mézin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Albret