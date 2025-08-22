De Mézin, la Médiévale à Poudenas, l’Italienne Mézin Lot-et-Garonne

De Mézin, la Médiévale à Poudenas, l’Italienne A pieds Difficulté moyenne

De Mézin, la Médiévale à Poudenas, l’Italienne 47170 Mézin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14300.0 Tarif :

Sur les pas des pèlerins jacquaires, un circuit autour de la Gélise pour visiter Mézin la Médiévale à l’église fortifiée, et rejoindre Poudenas, la belle Italienne épanouie sous les terrasses de son château.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : De Mézin, la Médiévale à Poudenas, l’Italienne

Following in the footsteps of the pilgrims who came to Santiago de Compostela, a circuit around the Gélise to visit Mézin la Médiévale at the fortified church, and to join Poudenas, the beautiful Italian woman who flourishes under the terraces of her castle.

Deutsch : De Mézin, la Médiévale à Poudenas, l’Italienne

Auf den Spuren der Jakobspilger führt ein Rundweg um den Fluss Gélise, um Mézin la Médiévale mit seiner befestigten Kirche zu besichtigen und Poudenas zu erreichen, die schöne Italienerin, die unter den Terrassen ihres Schlosses aufblüht.

Italiano :

Seguendo le orme dei pellegrini, un circuito intorno al fiume Gélise per visitare Mézin, la città medievale con la sua chiesa fortificata, e per raggiungere Poudenas, la bella città italiana sotto le terrazze del suo castello.

Español : De Mézin, la Médiévale à Poudenas, l’Italienne

Siguiendo las huellas de los peregrinos, un circuito alrededor del río Gélise para visitar Mézin, la ciudad medieval con su iglesia fortificada, y llegar a Poudenas, la hermosa ciudad italiana bajo las terrazas de su castillo.

