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Et les bouchons prennent vie…, Musée du liège et du bouchon, Mézin

Et les bouchons prennent vie…, Musée du liège et du bouchon, Mézin

Et les bouchons prennent vie…, Musée du liège et du bouchon, Mézin samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée du liège et du bouchon

Adresse : 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France

Ville : 47170 Mézin

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Et les bouchons prennent vie… Samedi 23 mai, 14h00 Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Des bustes en bouchons et des statues monumentales réalisés par l’association Nucléus viennent s’installer dans le musée. Une occasion de retracer l’histoire de l’usage du liège, de l’Antiquité à nos jours et de discuter avec l’artiste!

Musée du liège et du bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-bouchon.html http://@musee.duliege 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France. Places de parking pour voiture et bus. Place de stationnement pour visiteur en situation de handicap à proximité.
Des bustes en bouchons et des statues monumentales réalisés par l’association Nucléus viennent s’installer dans le musée. Une occasion de retracer l’histoire de l’usage du liège, de l’Antiquité à nos…

©muséeduliège

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