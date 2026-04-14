Et les bouchons prennent vie…, Musée du liège et du bouchon, Mézin
Et les bouchons prennent vie…, Musée du liège et du bouchon, Mézin samedi 23 mai 2026.
Et les bouchons prennent vie… Samedi 23 mai, 14h00 Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
Des bustes en bouchons et des statues monumentales réalisés par l’association Nucléus viennent s’installer dans le musée. Une occasion de retracer l’histoire de l’usage du liège, de l’Antiquité à nos jours et de discuter avec l’artiste!
Musée du liège et du bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-bouchon.html http://@musee.duliege 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France. Places de parking pour voiture et bus. Place de stationnement pour visiteur en situation de handicap à proximité.
Des bustes en bouchons et des statues monumentales réalisés par l’association Nucléus viennent s’installer dans le musée. Une occasion de retracer l’histoire de l’usage du liège, de l’Antiquité à nos…
©muséeduliège
À voir aussi à Mézin (Lot-et-Garonne)
- Vide Grenier de l’APE de Mézin Mézin 14 mai 2026
- Le roi liège – Festival, Musée Du Liège Et Du Bouchon, Mezin 23 mai 2026
- Le roi liège – Festival, Musée Du Liège Et Du Bouchon, Mezin 23 mai 2026
- Conférence, Musée du liège et du bouchon, Mézin 23 mai 2026
- Balade nocturne, Musée du liège et du bouchon, Mézin 23 mai 2026