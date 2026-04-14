Et les bouchons prennent vie…, Musée du liège et du bouchon, Mézin

Et les bouchons prennent vie… Samedi 23 mai, 14h00 Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Des bustes en bouchons et des statues monumentales réalisés par l’association Nucléus viennent s’installer dans le musée. Une occasion de retracer l’histoire de l’usage du liège, de l’Antiquité à nos jours et de discuter avec l’artiste!

Musée du liège et du bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-bouchon.html http://@musee.duliege 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France. Places de parking pour voiture et bus. Place de stationnement pour visiteur en situation de handicap à proximité.

Des bustes en bouchons et des statues monumentales réalisés par l’association Nucléus viennent s’installer dans le musée. Une occasion de retracer l’histoire de l’usage du liège, de l’Antiquité à nos…

©muséeduliège