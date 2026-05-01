Festival le roi liège Musée du liège et du bouchon Mézin

Mézin

Festival le roi liège

Musée du liège et du bouchon 2 rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-21

Plongez dans l’univers du Festival Le Roi Liège à Mézin, un rendez-vous original où nature, culture et savoir-faire local se rencontrent. Vous découvrez le liège sous toutes ses formes à travers des animations variées conférences passionnantes, spectacles vivants et visites du musée, qui vous dévoilent les richesses de ce matériau emblématique et de la biodiversité locale.

Au fil des journées, vous profitez d’une programmation conviviale et accessible théâtre, balade nocturne à la découverte de la faune urbaine ou encore immersion dans l’histoire du liège. Vous êtes invité à participer activement en apportant vos bouchons pour leur offrir une seconde vie, dans une démarche solidaire et engagée.

Un festival ludique et enrichissant, idéal pour éveiller votre curiosité et partager des moments uniques en famille.

Tarif animations gratuites (certaines sur réservation) .

Musée du liège et du bouchon 2 rue du Puits Saint Côme Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16 accueilmusee@ville-mezin.fr

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English : Festival le roi liège

L’événement Festival le roi liège Mézin a été mis à jour le 2026-04-30 par OT de l’Albret