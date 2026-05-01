Mézin

PRINTEMPS CHORAL EN ALBRET

Eglise Saint Jean Baptiste Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre du 9ᵉ Printemps Choral en Albret, le Chœur du Pays d’Albret accueille le Chœur d’Hommes du Pays d’Orthe pour un concert exceptionnel placé sous le signe du partage et des voix chorales.

Les deux ensembles uniront leurs voix à capella pour vous proposer un répertoire varié, entre chants traditionnels, œuvres contemporaines et harmonies vocales puissantes, dans le cadre de l’église Saint-Jean Baptiste de Mézin .

Eglise Saint Jean Baptiste Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 41 81 25 contact.chpa@gmail.com

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English : PRINTEMPS CHORAL EN ALBRET

L’événement PRINTEMPS CHORAL EN ALBRET Mézin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Albret