Conférence, Musée du liège et du bouchon, Mézin

Conférence Samedi 23 mai, 18h00 Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne

Limité à 100 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

De l’Antiquité à nosjours, du filet de pêche à l’aérospatiale, le liège prend toutes les formes. Il est un allier indéniable pour la biodiversité ainsi que pour limiter les feux de fôret.

Les spécialistes du liège viennent tour à tour présenter ce matériau lors de conférences organisées sur la scène du théâtre de Mézin.

Musée du liège et du bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-bouchon.html http://@musee.duliege 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France. Places de parking pour voiture et bus. Place de stationnement pour visiteur en situation de handicap à proximité.

De l’Antiquité à nosjours, du filet de pêche à l’aérospatiale, le liège prend toutes les formes. Il est un allier indéniable pour la biodiversité ainsi que pour limiter les feux de fôret.

©museeduliège