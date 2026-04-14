Conférence, Musée du liège et du bouchon, Mézin
Conférence, Musée du liège et du bouchon, Mézin samedi 23 mai 2026.
Conférence Samedi 23 mai, 18h00 Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne
Limité à 100 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
De l’Antiquité à nosjours, du filet de pêche à l’aérospatiale, le liège prend toutes les formes. Il est un allier indéniable pour la biodiversité ainsi que pour limiter les feux de fôret.
Les spécialistes du liège viennent tour à tour présenter ce matériau lors de conférences organisées sur la scène du théâtre de Mézin.
Musée du liège et du bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-bouchon.html http://@musee.duliege 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France. Places de parking pour voiture et bus. Place de stationnement pour visiteur en situation de handicap à proximité.
De l’Antiquité à nosjours, du filet de pêche à l’aérospatiale, le liège prend toutes les formes. Il est un allier indéniable pour la biodiversité ainsi que pour limiter les feux de fôret.
©museeduliège
À voir aussi à Mézin (Lot-et-Garonne)
- Rallye Nature Mézin 16 avril 2026
- Tour des Bouchonniers Mézin 21 avril 2026
- Atelier Sensoriel Mézin 23 avril 2026
- Rallye Nature Mézin 30 avril 2026
- Mézin, des jardins paysagers à la table d’orientation Mézin Lot-et-Garonne 1 mai 2026