Le roi liège – Festival, Musée Du Liège Et Du Bouchon, Mezin

Le roi liège – Festival Samedi 23 mai, 17h00 Musée Du Liège Et Du Bouchon Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

A partir des oeuvres d’Eric Marsiam, deux classes de l’école primaire travaillent l’écriture, la mise en voix et la mise en scène de maximes, sous l’oeil aiguisé de la compagnie de théâtre La patte de lièvre.

Musée Du Liège Et Du Bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mezin, France Mezin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/sortir-decouvrir/culture/le-musee-du-liege.html 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France.

La classe, l’œuvre !

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