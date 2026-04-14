Balade nocturne, Musée du liège et du bouchon, Mézin
Balade nocturne, Musée du liège et du bouchon, Mézin samedi 23 mai 2026.
Balade nocturne Samedi 23 mai, 21h30 Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne
Limité à 50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Le liège est arrivé par bateau … et avec lui, son lot de scorpions! Trouvant l’environnement chaleureux, ils se sont installés en plein coeur de ville. Observons-les dans leur habitat et découvrons par la même occasion toute la vie nocturne des pipistrelles, papillons et autres…
Musée du liège et du bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-bouchon.html http://@musee.duliege 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France. Places de parking pour voiture et bus. Place de stationnement pour visiteur en situation de handicap à proximité.
Le liège est arrivé par bateau … et avec lui, son lot de scorpions! Trouvant l’environnement chaleureux, ils se sont installés en plein coeur de ville. Observons-les dans leur habitat et découvrons…
©muséeduliège
À voir aussi à Mézin (Lot-et-Garonne)
- Vide Grenier de l’APE de Mézin Mézin 14 mai 2026
- Et les bouchons prennent vie…, Musée du liège et du bouchon, Mézin 23 mai 2026
- Le roi liège – Festival, Musée Du Liège Et Du Bouchon, Mezin 23 mai 2026
- Le roi liège – Festival, Musée Du Liège Et Du Bouchon, Mezin 23 mai 2026
- Conférence, Musée du liège et du bouchon, Mézin 23 mai 2026