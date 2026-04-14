Balade nocturne, Musée du liège et du bouchon, Mézin

Balade nocturne Samedi 23 mai, 21h30 Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le liège est arrivé par bateau … et avec lui, son lot de scorpions! Trouvant l’environnement chaleureux, ils se sont installés en plein coeur de ville. Observons-les dans leur habitat et découvrons par la même occasion toute la vie nocturne des pipistrelles, papillons et autres…

Musée du liège et du bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-bouchon.html http://@musee.duliege 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France. Places de parking pour voiture et bus. Place de stationnement pour visiteur en situation de handicap à proximité.

Le liège est arrivé par bateau … et avec lui, son lot de scorpions! Trouvant l’environnement chaleureux, ils se sont installés en plein coeur de ville. Observons-les dans leur habitat et découvrons…

©muséeduliège