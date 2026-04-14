Le roi liège – Festival, Musée Du Liège Et Du Bouchon, Mezin
Le roi liège – Festival, Musée Du Liège Et Du Bouchon, Mezin samedi 23 mai 2026.
Le roi liège – Festival Samedi 23 mai, 17h00 Musée Du Liège Et Du Bouchon Lot-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Accompagnés par la Compagne YMA, les élèves de maternelles ont mis en mouvement les oeuvres de Claude Massé. Emotions, couleurs et expressions scéniques sont au progrtamme!
Musée Du Liège Et Du Bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mezin, France Mezin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/sortir-decouvrir/culture/le-musee-du-liege.html 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France.
La classe, l’œuvre !
Muséeduliège
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