Vide grenier de l’école maternelle Camiade Ecole maternelle Camiade Anglet
Vide grenier de l’école maternelle Camiade Ecole maternelle Camiade Anglet dimanche 24 mai 2026.
Anglet
Vide grenier de l’école maternelle Camiade
Ecole maternelle Camiade 12 avenue des Pyrénées Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vide grenier organisé par les parents d’élèves de l’école maternelle Camiade.
Venez chiner des objets uniques et faire de bonnes affaires.
Buvette et snack sur place. .
Ecole maternelle Camiade 12 avenue des Pyrénées Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ecolecamiade@gmail.com
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English : Vide grenier de l’école maternelle Camiade
L’événement Vide grenier de l’école maternelle Camiade Anglet a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Anglet
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