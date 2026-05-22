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Vide grenier de l’école maternelle Camiade Ecole maternelle Camiade Anglet

Vide grenier de l’école maternelle Camiade Ecole maternelle Camiade Anglet

Vide grenier de l’école maternelle Camiade Ecole maternelle Camiade Anglet dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Ecole maternelle Camiade

Adresse : 12 avenue des Pyrénées

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Anglet

Vide grenier de l’école maternelle Camiade

Ecole maternelle Camiade 12 avenue des Pyrénées Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Vide grenier organisé par les parents d’élèves de l’école maternelle Camiade.
Venez chiner des objets uniques et faire de bonnes affaires.

Buvette et snack sur place.   .

Ecole maternelle Camiade 12 avenue des Pyrénées Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   ecolecamiade@gmail.com

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English : Vide grenier de l’école maternelle Camiade

L’événement Vide grenier de l’école maternelle Camiade Anglet a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Anglet

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