Vide grenier de l’école maternelle Camiade Ecole maternelle Camiade Anglet

Anglet

Vide grenier de l’école maternelle Camiade

Ecole maternelle Camiade 12 avenue des Pyrénées Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vide grenier organisé par les parents d’élèves de l’école maternelle Camiade.

Venez chiner des objets uniques et faire de bonnes affaires.

Buvette et snack sur place. .

Ecole maternelle Camiade 12 avenue des Pyrénées Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ecolecamiade@gmail.com

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English : Vide grenier de l’école maternelle Camiade

L’événement Vide grenier de l’école maternelle Camiade Anglet a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Anglet