Concours de pétanque Pétanque de Montbrun Anglet
Concours de pétanque Pétanque de Montbrun Anglet lundi 25 mai 2026.
Anglet
Concours de pétanque
Pétanque de Montbrun 94 avenue de Montbrun Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:30:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Tournoi de pétanque en doublette (mixtes ou unisexes) organisé par les étudiants d’Human’Isa XXVII.
Le tournoi est ouvert à tous les boulistes, amateurs comme confirmés.
Toutes les recettes seront reversées à l’association composée d’étudiants de l’ISA BTP qui se consacrent pendant un an, à la réalisation d’un projet humanitaire.
Buvette et restauration sur place.
Lots à gagner. .
Pétanque de Montbrun 94 avenue de Montbrun Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 95 64 17 evenementiel.humanisa@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Anglet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Anglet
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