Concours de pétanque Pétanque de Montbrun Anglet

Anglet

Concours de pétanque

Pétanque de Montbrun 94 avenue de Montbrun Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:30:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Tournoi de pétanque en doublette (mixtes ou unisexes) organisé par les étudiants d’Human’Isa XXVII.

Le tournoi est ouvert à tous les boulistes, amateurs comme confirmés.

Toutes les recettes seront reversées à l’association composée d’étudiants de l’ISA BTP qui se consacrent pendant un an, à la réalisation d’un projet humanitaire.

Buvette et restauration sur place.

Lots à gagner. .

Pétanque de Montbrun 94 avenue de Montbrun Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 95 64 17 evenementiel.humanisa@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Anglet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Anglet