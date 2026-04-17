Vide-grenier de l’école Rivotte École Rivotte Besançon

Besançon

Vide-grenier de l’école Rivotte

École Rivotte 26 rue Rivotte Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Pendant le vide-grenier, venez profiter d’une ambiance conviviale, flâner dans la cour ombragée d’arbres, échanger avec les exposants, rire et siroter une boisson fraîche à la buvette, tout en gardant un œil sur la trouvaille du jour ?

Le marché Rivotte se tiendra juste en face pour vous combler de produits frais.

Les recettes de la location des stands et de la vente de boissons seront reversées à l’école.

N’hésitez plus, inscrivez la date dans votre agenda ! .

École Rivotte 26 rue Rivotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté vide.grenier.rivotte@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier de l’école Rivotte Besançon a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON