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Vide-grenier de l’école Rivotte École Rivotte Besançon

Vide-grenier de l’école Rivotte École Rivotte Besançon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : École Rivotte

Adresse : 26 rue Rivotte

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Besançon

Vide-grenier de l’école Rivotte

École Rivotte 26 rue Rivotte Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Pendant le vide-grenier, venez profiter d’une ambiance conviviale, flâner dans la cour ombragée d’arbres, échanger avec les exposants, rire et siroter une boisson fraîche à la buvette, tout en gardant un œil sur la trouvaille du jour ?
Le marché Rivotte se tiendra juste en face pour vous combler de produits frais.
Les recettes de la location des stands et de la vente de boissons seront reversées à l’école.
N’hésitez plus, inscrivez la date dans votre agenda !   .

École Rivotte 26 rue Rivotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   vide.grenier.rivotte@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier de l’école Rivotte Besançon a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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