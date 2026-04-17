Vide-grenier de l’école Rivotte École Rivotte Besançon
Vide-grenier de l’école Rivotte École Rivotte Besançon dimanche 7 juin 2026.
Besançon
Vide-grenier de l’école Rivotte
École Rivotte 26 rue Rivotte Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Pendant le vide-grenier, venez profiter d’une ambiance conviviale, flâner dans la cour ombragée d’arbres, échanger avec les exposants, rire et siroter une boisson fraîche à la buvette, tout en gardant un œil sur la trouvaille du jour ?
Le marché Rivotte se tiendra juste en face pour vous combler de produits frais.
Les recettes de la location des stands et de la vente de boissons seront reversées à l’école.
N’hésitez plus, inscrivez la date dans votre agenda ! .
École Rivotte 26 rue Rivotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté vide.grenier.rivotte@gmail.com
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English :
L’événement Vide-grenier de l’école Rivotte Besançon a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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