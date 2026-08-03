Vide Grenier de Magné Magné
dimanche 6 septembre 2026 · Magné
Informations pratiques
Magné
Vide Grenier de Magné
267 Avenue du Marais Poitevin Magné Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Grand Vide-Grenier à Magné !
Rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026 à l’Espace Festiv’Été pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !
Venez chiner, vendre, échanger et profiter d’une ambiance chaleureuse !
Infos exposants
– 10 € les 5 mètres linéaires
– Pas de réservation inscription directement sur place
Exposants à partir de 6h
Visiteurs à partir de 8h
Animation assurée par Bruno Ligonnière pour rythmer la journée !
Buvette et restauration sur place pour se régaler .
267 Avenue du Marais Poitevin Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 44 76 festimagne@gmail.com
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English : Vide Grenier de Magné
L’événement Vide Grenier de Magné Magné a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Niort Marais Poitevin
À voir aussi à Magné (Deux-Sèvres)
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- Visite guidée de la chapelle Sainte-Macrine à Magné, Chapelle Sainte-Macrine, Magné 19 septembre 2026