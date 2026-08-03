UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Magné

Vide Grenier de Magné Magné

dimanche 6 septembre 2026 · Magné

Vide Grenier de Magné Magné

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
267 Avenue du Marais Poitevin
Ville
79460 Magné
Département
Deux-Sèvres
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Magné

Vide Grenier de Magné

267 Avenue du Marais Poitevin Magné Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Grand Vide-Grenier à Magné !

Rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026 à l’Espace Festiv’Été pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !

Venez chiner, vendre, échanger et profiter d’une ambiance chaleureuse !

Infos exposants
– 10 € les 5 mètres linéaires
– Pas de réservation inscription directement sur place

Exposants à partir de 6h
Visiteurs à partir de 8h

Animation assurée par Bruno Ligonnière pour rythmer la journée !

Buvette et restauration sur place pour se régaler   .

267 Avenue du Marais Poitevin Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 44 76  festimagne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier de Magné

L’événement Vide Grenier de Magné Magné a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Niort Marais Poitevin

À voir aussi à Magné (Deux-Sèvres)