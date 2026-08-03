Informations pratiques

Magné

Vide Grenier de Magné

267 Avenue du Marais Poitevin Magné Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Grand Vide-Grenier à Magné !

Rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026 à l’Espace Festiv’Été pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !

Venez chiner, vendre, échanger et profiter d’une ambiance chaleureuse !

Infos exposants

– 10 € les 5 mètres linéaires

– Pas de réservation inscription directement sur place

Exposants à partir de 6h

Visiteurs à partir de 8h

Animation assurée par Bruno Ligonnière pour rythmer la journée !

Buvette et restauration sur place pour se régaler .

267 Avenue du Marais Poitevin Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 44 76 festimagne@gmail.com

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English : Vide Grenier de Magné

L’événement Vide Grenier de Magné Magné a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Niort Marais Poitevin