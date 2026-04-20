Vide-grenier de quartier Pornic
Vide-grenier de quartier Pornic samedi 2 mai 2026.
Pornic
Vide-grenier de quartier
Rue des Gats Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Vide-grenier de quartier à Pornic
Au programme
Une journée dédiée à la chine et à la convivialité ! Le quartier de l’Impasse Beau Soleil vous invite à son vide-grenier de quartier. Que vous soyez un collectionneur averti à la recherche de la perle rare ou simplement amateur de balades, venez parcourir les étals des habitants.
C’est l’occasion idéale pour
Dénicher des trésors vêtements, jouets, livres, déco et petits meubles à prix d’amis
Offrir une seconde vie aux objets dans une démarche éco-responsable
Partager un moment d’échange avec les résidents du quartier dans une atmosphère décontractée .
Rue des Gats Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesrosesderetz@mailo.com
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English :
Neighborhood garage sale in Pornic
L’événement Vide-grenier de quartier Pornic a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
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