Pornic

Vide-grenier de quartier

Rue des Gats Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Vide-grenier de quartier à Pornic

Au programme

Une journée dédiée à la chine et à la convivialité ! Le quartier de l’Impasse Beau Soleil vous invite à son vide-grenier de quartier. Que vous soyez un collectionneur averti à la recherche de la perle rare ou simplement amateur de balades, venez parcourir les étals des habitants.

C’est l’occasion idéale pour

Dénicher des trésors vêtements, jouets, livres, déco et petits meubles à prix d’amis

Offrir une seconde vie aux objets dans une démarche éco-responsable

Partager un moment d’échange avec les résidents du quartier dans une atmosphère décontractée .

Rue des Gats Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesrosesderetz@mailo.com

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English :

Neighborhood garage sale in Pornic

L’événement Vide-grenier de quartier Pornic a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic