Vide grenier des commerçants Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat
dimanche 16 août 2026 · Halle des sports · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Saint-Léonard-de-Noblat
Vide grenier des commerçants
Halle des sports Complexe sportif de Boussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
L’association des commerçants de Saint-Léonard de Noblat organise un vide grenier dans la cité médiévale .
Halle des sports Complexe sportif de Boussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 avecsaintleonard@gmail.com
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English : Vide grenier des commerçants
L’événement Vide grenier des commerçants Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Noblat
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