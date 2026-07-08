Vide grenier des commerçants Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat

Informations pratiques

Saint-Léonard-de-Noblat

Vide grenier des commerçants

Halle des sports Complexe sportif de Boussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

L’association des commerçants de Saint-Léonard de Noblat organise un vide grenier dans la cité médiévale .

Halle des sports Complexe sportif de Boussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 avecsaintleonard@gmail.com

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English : Vide grenier des commerçants

L’événement Vide grenier des commerçants Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Noblat