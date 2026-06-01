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Vide-grenier des Halles Lanvéoc

Vide-grenier des Halles Lanvéoc dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 4 Rue de Tal Ar Groas

Ville : 29160 Lanvéoc

Département : Finistère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Lanvéoc

Vide-grenier des Halles

4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Le Collectif des Associations de Lanvéoc organise son grand vide-grenier d’été !
Exposants, chineurs, familles, collectionneurs… on vous attend nombreux pour une journée conviviale au cœur du bourg.   .

4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 51 45 

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English :

L’événement Vide-grenier des Halles Lanvéoc a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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