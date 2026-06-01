Vide-grenier des Halles Lanvéoc
Vide-grenier des Halles Lanvéoc dimanche 21 juin 2026.
Lanvéoc
Vide-grenier des Halles
4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le Collectif des Associations de Lanvéoc organise son grand vide-grenier d’été !
Exposants, chineurs, familles, collectionneurs… on vous attend nombreux pour une journée conviviale au cœur du bourg. .
4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 51 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier des Halles Lanvéoc a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Lanvéoc (Finistère)
- Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc 1 juillet 2026
- 9 ans au café ! Lanvéoc 4 juillet 2026
- Festival Classic’ à l’Ouest Lanvéoc 22 juillet 2026
- Hors les murs Festival du BDM La Confizerie Lanvéoc 31 juillet 2026