Lanvéoc

Vide-grenier des Halles

4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Collectif des Associations de Lanvéoc organise son grand vide-grenier d’été !

Exposants, chineurs, familles, collectionneurs… on vous attend nombreux pour une journée conviviale au cœur du bourg. .

4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 51 45

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English :

L’événement Vide-grenier des Halles Lanvéoc a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime