Marbache

Vide-Grenier du 14 Juillet

3 Voie de Liverdun Marbache Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Vide-Grenier du 14 Juillet organisé par le comité des fêtes de Marbache. Les 150 exposants attendus seront disposés dans les rue du vieux village et aux alentour du parc du centre socio-culturel.

Une buvette et une restauration rapide est disponible dans le parc du centre socio-culturel.

Un château gonflable est à disposition des enfantsTout public

0 .

3 Voie de Liverdun Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 16 25 07 president.cfm@gmail.com

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English :

July 14th Garage Sale organized by the Marbache Festival Committee. The 150 exhibitors will be set up in the streets of the old village and around the park of the socio-cultural center.

A refreshment stall and fast food will be available in the grounds of the socio-cultural center.

A bouncy castle is available for children

L’événement Vide-Grenier du 14 Juillet Marbache a été mis à jour le 2026-04-11 par TOURISME BASSIN de POMPEY