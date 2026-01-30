Vide grenier à MARBACHE Marbache

Marbache

Vide grenier à MARBACHE

3 Voie de Liverdun Marbache Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Un vide greniers avec 300 exposants

– Animation musicale

– Restauration sandwich et frites à partir de 10 h Américain et jambon à partir de 11 h Buvette café, petits pâtés, croissants

– Parking

Réservation pour les exposants avant le 25 juin 2026

Pour les personnes s’inscrivant après le 25 juin, l’attribution des emplacements sera faite sur place, en fonction des emplacements disponibles. Aucune réclamation ne pourra donc être prise en compte.

Tarif pour les exposants

de 1 € à 26 € pour les marbichons (selon le nombre de mètres à réserver)

de 11 € à 35€ pour les exposants extérieurs (selon le nombre de mètres à réserver)

Tarif majoré pour exposants s’inscrivant après le 25 juin 2026

Emplacements strictement interdits aux vendeurs de produits neufs, artisanaux et commerciauxTout public

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3 Voie de Liverdun Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 16 25 07 comitedesfetesmarbache@gmail.com

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English :

A garage sale with 300 exhibitors

– Musical entertainment

– Catering: sandwiches and French fries from 10 h ? American and ham from 11 am Refreshment bar coffee, pâtés, croissants

– Parking

Reservation for exhibitors before June 25, 2026

For those registering after June 25, stalls will be allocated on site, according to available space. No claims will be accepted.

Fees for exhibitors

from 1 ? to 26 ? for market gardeners (depending on the number of meters to be reserved)

from 11? to 35? for outside exhibitors (depending on the number of meters to be reserved)

Higher rates for exhibitors registering after June 25, 2026

Stands strictly off-limits to vendors of new products, handicrafts and commercial goods

L’événement Vide grenier à MARBACHE Marbache a été mis à jour le 2026-05-22 par TOURISME BASSIN de POMPEY