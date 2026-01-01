Concert forock Marbache
Concert forock Marbache vendredi 30 janvier 2026.
Concert forock
64 RUE CLEMENCEAU Marbache Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 20:45:00
fin : 2026-01-30 23:59:00
Date(s) :
2026-01-30
CONCERT FOROCK
Soirée avec Pray for Rock.
Entrée libre.
Ouverture 20h45. Début du concert à 21h.Adultes
.
64 RUE CLEMENCEAU Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 02 77 jeffcath@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
FOROCK CONCERT
Evening with Pray for Rock.
Free admission.
Opening 8:45pm. Concert starts at 9pm.
L’événement Concert forock Marbache a été mis à jour le 2026-01-23 par TOURISME BASSIN de POMPEY