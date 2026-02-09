Marbi’gourmande Marbache
Marbi'gourmande Marbache dimanche 7 juin 2026.
Marbi’gourmande
3 Voie de Liverdun Marbache Meurthe-et-Moselle
Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
2026-06-07
Marbi’Gourmande.
Parcours forestier de 10 kms avec 5 étapes gourmandes.
Départ à partir de 10h30.
Centre socioculturel Voie de Liverdun à Marbache.
Tarifs (boissons comprises) : 37 €/adulte, 15€ (- de 12ans) , gratuit (- de 5 ans).
Inscription en ligne sur Helloasso en flashant le QR code.
Date limite d’inscription : 4 mai.Tout public
3 Voie de Liverdun Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 16 25 07
English :
Marbi?Gourmande.
10 km forest trail with 5 gourmet stages.
Departure from 10:30 am.
Center socioculturel ? Voie de Liverdun in Marbache.
Price (drinks included): 37 ?/adult, 15? (under 12s) , free (under 5s).
Online registration on Helloasso by flashing the QR code.
Registration deadline: May 4.
