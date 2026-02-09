Marbi’gourmande

3 Voie de Liverdun Marbache Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Marbi’Gourmande.

Parcours forestier de 10 kms avec 5 étapes gourmandes.

Départ à partir de 10h30.

Centre socioculturel Voie de Liverdun à Marbache.

Tarifs (boissons comprises) : 37 €/adulte, 15€ (- de 12ans) , gratuit (- de 5 ans).

Inscription en ligne sur Helloasso en flashant le QR code.

Date limite d’inscription : 4 mai.Tout public

.

3 Voie de Liverdun Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 16 25 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marbi?Gourmande.

10 km forest trail with 5 gourmet stages.

Departure from 10:30 am.

Center socioculturel ? Voie de Liverdun in Marbache.

Price (drinks included): 37 ?/adult, 15? (under 12s) , free (under 5s).

Online registration on Helloasso by flashing the QR code.

Registration deadline: May 4.

L’événement Marbi’gourmande Marbache a été mis à jour le 2026-02-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY