Marbi’gourmande (marche gourmande) Marbache
Marbi’gourmande (marche gourmande) Marbache dimanche 7 juin 2026.
Marbache
Marbi’gourmande (marche gourmande)
3 voie de Liverdun Marbache Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
37
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Vendredi 2026-06-07 10:30:00
fin : 2026-06-07 13:30:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-08-21
Marbi’Gourmande (marche gourmande) organisée par le Comité des Fêtes
MARBACHE 54820
Dimanche 7 juin 2026
Parcours forestier de 10 kms
5 étapes gourmandes
Départ à partir de 10h30
Centre socioculturel Voie de Liverdun
Marbache (54820)
Tarifs (boissons comprises) : 37 €/adulte, 15€ (- de 12ans) , gratuit (- de 5 ans)
Inscription en ligne sur Helloasso en flashant le QR code
Date limite d’inscription : 24 maiTout public
37 .
3 voie de Liverdun Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 16 25 07
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English :
Marbi?Gourmande (gourmet walk) organized by the Comité des Fêtes
MARBACHE ? 54820
Sunday June 7th 2026
10 km forest trail
5 gourmet stages
Departure from 10:30 am
Center socioculturel ? Voie de Liverdun
Marbache (54820)
Prices (drinks included): 37 ?/adult, 15? (under 12s) , free (under 5s)
Online registration on Helloasso by flashing the QR code
Registration deadline: May 24
L’événement Marbi’gourmande (marche gourmande) Marbache a été mis à jour le 2026-04-15 par TOURISME BASSIN de POMPEY
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