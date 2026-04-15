Marbache

Marbi’gourmande (marche gourmande)

3 voie de Liverdun Marbache Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

37

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07 13:30:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-08-21

Marbi’Gourmande (marche gourmande) organisée par le Comité des Fêtes

MARBACHE 54820

Dimanche 7 juin 2026

Parcours forestier de 10 kms

5 étapes gourmandes

Départ à partir de 10h30

Centre socioculturel Voie de Liverdun

Marbache (54820)

Tarifs (boissons comprises) : 37 €/adulte, 15€ (- de 12ans) , gratuit (- de 5 ans)

Inscription en ligne sur Helloasso en flashant le QR code

Date limite d’inscription : 24 maiTout public

37 .

3 voie de Liverdun Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 16 25 07

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English :

Marbi?Gourmande (gourmet walk) organized by the Comité des Fêtes

MARBACHE ? 54820

Sunday June 7th 2026

10 km forest trail

5 gourmet stages

Departure from 10:30 am

Center socioculturel ? Voie de Liverdun

Marbache (54820)

Prices (drinks included): 37 ?/adult, 15? (under 12s) , free (under 5s)

Online registration on Helloasso by flashing the QR code

Registration deadline: May 24

L’événement Marbi’gourmande (marche gourmande) Marbache a été mis à jour le 2026-04-15 par TOURISME BASSIN de POMPEY